شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى يطالب بحصر المواقف العشوائية لتطويرها وتقنينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة بمجلس النواب، حصر شامل لكافة المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لوضع آلية جديدة تعمل على تقنينها وفقا لاشتراطات صارمة، بالإضافة لتعظيم مواردها وتطويرها ورفع كفاءتها.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف المواقف العشوائية من الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة على مدار الفترة السابقة وذلك لما يمثله من أهمية، وأن تطوير المواقف سيعود على الدولة بالنفع الكبير ويساهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ويقضى على العشوائية فى الانتظار.

وأشار عضو اللجنة، أن هناك بعض المواقف تم إنشاءها ولم تُستغل حتى الآن، بالإضافة إلأى أن هناك بعضا منها تمت إزالته، وهناك ما هو تم تقنين وضعه ويسير العمل فيه بشكل منتظم، مؤكدا أن الحصر سيساهم بشكل كبير فى القضاء على اشكاوى المواطنين بشأن المواقف العشوائية غير المنتظمة، لافتا إلى أن التطوير سيكون من خلال تركيب كاميرات ووضع لوحات استرشادية بها خطوط سير وتعريفة ركوب وما شابه من معلومات تخص المواطنين لمنع التلاعب فى تعريفة الركوب.