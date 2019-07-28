شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بالاستفادة من الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب معتز محمود، إن ملف الأصول غير المستغلة من الملفات الهامة التى تحظى باهتمام كبير على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن الملف سيكون من أبرز الملفات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل ودقيق لكافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية فى مختف القطاعات والتخصصات، على أن يشمل الحصر معلومات دقيقة حول أسباب عدم الاستفادة، والقيمة التى ستعود على الدولة جراء إعادة الاستفادة منها، وعلى المواطنين فى آن واحد، وهل هناك تعديات على هذه الأصول من قبل بعض الأشخاص.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من الأصول، لتحقيق العديد من المنافع والمكاسب، أولها منع التعدى على بعضها، وتطوير الشركات والهيئات من خلال عائد الاستفادة بهذه الأصول، لافتا إلى أن بعض الهيئات الخاسرة وعلى الرغم من ذلك تمتلك أصول غير مستغلة كفيلة بإعادة هيكلتها لتدر أرباح وتحقق مكاسب كبيرة.