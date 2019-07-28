شركة نفط برازيلية حكومية تعيد تزويد سفينتين إيرانيتين بالوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن / برازيليا - (د ب أ):
ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت أنه تم إعادة تزويد سفينتين إيرانيتين ظلتا عالقتين قبالة السواحل البرازيلية بالوقود، مشيرة إلى أن السفينتين المحملتين بشحنة من الذرة تستعدان للإبحار متجهتين إلى طهران.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة برازيلية قرارا يلزم شركة النفط الحكومية البرازيلية بأن تضع مخاوفها جانبها من أن تتعرض لعقوبات أمريكية.
وتوقفت السفينتان عندما رفضت شركة " بترولى برازيليرو إس إيه " تزويدهما بالوقود في أوائل حزيران/يونيو، مما دفع طهران إلى التهديد بوقف وارداتها من البرازيل.
وفي رسالة بريد إلكتروني، أوضحت شركة كينسايد مينديز فيانا، المسؤولة عن تقديم الخدمات القانونية لشركة إيليفا، الشركة البرازيلية التي استأجرت السفينتين، أن قيمة الشحنة تبلغ نحو 100 مليون ريال (26 مليون دولار)،
وكانت المحكمة العليا فى البرازيل قد أمرت أمس الأول الخميس شركة (بترولى برازيليرو إس إيه) المملوكة للدولة بتزويد السفينتين الإيرانيتين المتوقفتين فى موانئ البرازيل بالوقود.
وأشار الوكيل القانوني لشركة إيلفيا إلى أن شركة (بترولى برازيليرو إس إيه) لا يمكن أن تتعرض لعقوبات من جانب الولايات المتحدة نظرًا لسداد الفواتير من قِبل إيليفا، وهي شركة برازيلية غير مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.
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