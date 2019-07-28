عميد "إعلام الأزهر" يحسم الجدل بشأن ظهور نتائج الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن نتائج بعض الفرق المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وأضاف السعيد، في بيان اليوم، أن نتائج الفرق الحقيقية هي التي يتم اعتمادها من الكلية، وتتاح للطلاب بشئون التعليم، وغير ذلك لا يعتد به.

وشدد على أن النتائج الصحيحة هي المعلقة على لوحات الكلية بمقرها بمدينة نصر، والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي ليست رسمية، ولا تسأل عنها الكلية.