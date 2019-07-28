الثأر ينتهك الحرمات.. مقتل 3 مصريين أثناء خروجهم من المسجد

في حادثة لم تراعِ حرمة الدم وأماكن العبادة، أطلق مصريون وابلًا من الرصاص على آخرين، مستغلين تواجدهم في صلاة الجمعة، للأخذ بالثأر، لينتج عن الأمر مقتل 3 مواطنين بينهم شقيقان، وإصابة 6 آخرين بينهم إمام المسجد في محافظة أسيوط بصعيد مصر، جنوب البلاد.

وجاء الحادث نتيجة خلافات عائلتين تجددت، أمس الخميس، عبر مشادات بالعصا بين الطرفين، في قرية بني قره (إحدى قرى مركز القوصية في المحافظة)، نتج عنها الاعتداء على أحدهم، ليثير حفيظة العائلة الأخرى.

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ووفقًا للتحريات الأولية للحادث، أعدت إحدى العائلتين خطة للاعتداء على أفراد العائلة الأخرى، بانتظار أفراد منهم أثناء الخروج من صلاة الجمعة اليوم، ليطلقوا وابلًا من الرصاص، نتج عنه مقتل عنتر محمود عنتر، وشقيقه ”عبدالرحمن“، ومصرع ثالث من عائلة أخرى، وإصابة 6 مصلين من عائلات مختلفة، بينهم إمام المسجد.

وتلقت مديرية أمن أسيوط بلاغًا بالواقعة، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى الجامعي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن محافظات صعيد مصر تشهد العديد من الحوادث المتكررة الخاصة بالثأر بين العائلات.