23 قتيلًا في هجوم لبوكو حرام بنيجيريا

شن عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية، هجوما قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة.
فعند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت جرينتش، فتح عناصر من الجماعةالإرهابية من على ثلاث درّاجات ناريّة، النار على مجموعة رجال عائدين من قرية حيثُ شاركوا بجنازة بمنطقة نغانزاي، على بُعد 90 كلم من العاصمة الاقليميّة مايدجوري.
وقال بونو بوكار، عضو ميليشيا تُقاتل بوكو حرام، لوكالة فرانس برس "عثر رجالنا على 23 جثّة في موقع الهجوم".
من جهته، أكّد مسؤول محلّي طلب عدم كشف هويته الحصيلة لفرانس برس عبر الهاتف، قائلاً "تلقيت مكالمات مفادها أن بوكو حرام قتلت 23 شخصًا بالقرب من (منطقة) بادو كولوو".
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