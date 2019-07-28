استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 423 آخرين في يونيو الماضي

قالت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، أمس، إن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر يونيو الماضي، تسببت باستشهاد 3 فلسطينيين في مدينة القدس وقطاع غزة، واعتقال 423 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأظهر تقرير رسمي نشرته الدائرة، أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، واستمرار ممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية.

تعطيل حركة المواطنين

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال أقامت خلال الشهر 238 حاجزاً مفاجئاً لتعطيل حركة المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، واستمراره في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما

تم هدم 31 بيتاً في الضفة الغربية والقدس، و59 منشأة، من بينها خمس عمليات قام أصحابها بهدمها ذاتياً تجنباً لدفع غرامات مالية في بلدتي سلوان وصور باهر ومخيم شعفاط، وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس وبيت لحم وأريحا والخليل ونابلس والأغوار الشمالية وجنين وطولكرم وسلفيت.

تكثيف الاستيطان

وأبرز التقرير إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية عدداً من المشروعات الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في جميع الأراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس ومواصلة المستوطنين اعتداءاتهم الممنهجة ضد الفلسطينيين، حيث شهد شهر يونيو 75 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفر عن إصابة 4 مواطنين حيث شملت اعتداءات المستوطنين اقتلاع وتدمير وحرق 1100 شجرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

اعتقال فلسطيني

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فلسطينيين من بلدة حلحول شمال محافظة الخليل، فيما داهمت عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات حلحول والشيوخ وإذنا وترقوميا، وفتشت محلات في بلدة دورا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، ومدخل مدينة الخليل الشمالي.

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أنشطة الاحتلال العدوانية خلال شهر يونيو

- استشهاد 3 فلسطينيين في مدينة القدس وقطاع غزة

- اعتقال 423 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة

- مواصلة الاحتلال انتهاكاته الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

- إقامة 238 حاجزاً مفاجئاً لتعطيل حركة المواطنين الفلسطينيين

- هدم 31 بيتاً في الضفة الغربية والقدس، و59 منشأة

- 75 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإصابة 4 مواطنين

- اقتلاع وتدمير وحرق 1100 شجرة من أراضي المواطنين