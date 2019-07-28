اختطاف 5 نساء في البيضاء

عدن (الاتحاد) أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على اختطاف 5 نساء من مدينة رداع مركز محافظة البيضاء وسط اليمن واقتادتهن إلى أحد سجونها السرية. وأفادت مصادر محلية وإعلامية بأن الميليشيات المتمركزة عند حاجز تفتيش بضواحي رداع استوقفت حافلة نقل جماعي قادمة من صنعاء، وأجبرت النساء الـ5 على النزول قبل أن يتم نقلهن إلى أحد المواقع. وأشار مسافرون إلى أن الميليشيات رفضت إطلاق سراح المختطفات وتم إجبار سائق الحافلة على التحرك صوب وجهته في المحافظات المحررة، وأضافوا أن النساء تم أخذهن بالقوة إلى مكان مجهول دون أن يتم التعرف على هويتهن. في وقت دانت فيه منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، جريمة اختطاف النساء من جانب الميليشيات في البيضاء، موضحة أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات البشعة التي ترتكبها الميلشيات بحق أبناء الشعب اليمني.

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