استشهاد فلسطيني في غزة

علاء المشهراوي (غزة) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، فيما أصيب 40 آخرون. وقالت الوزارة في بيان إن أحمد القرا (23 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة الـ68 لمسيرة العودة وكسر الحصار. وأعلن جيش الاحتلال أن جنوده فتحوا النار على متظاهرين عمدوا إلى العنف بعدما استخدم الجنود في بادئ الأمر وسائل تفريق أعمال الشغب. وقال مسؤولون في غزة إن نحو 210 فلسطينيين قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية منذ أكثر من عام.

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