أربيل تعتقل 6 بقضية اغتيال القنصل التركي

باسل الخطيب (إربيل)

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، عن اعتقال 6 متهمين بتنفيذ الهجوم الذي أدى لمقتل نائب القنصل التركي في أربيل و2 آخرين، متهماً أحد مسؤولي حزب العمال الكردستاني بالتخطيط للعملية من جبال قنديل لزعزعة أمن الإقليم. وقال المجلس، في بيان، إن قوات الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة لإقليم كردستان تمكنت من القبض على الجناة في حادث إطلاق النار الذي وقع في مطعم هوقباز بمدينة أربيل، في 17 يوليو الحالي، وأسفر عن مقتل الدبلوماسي التركي عثمان كوسه، ومواطنين اثنين يدعيان نريمان عثمان محمد علي وبشدار رمضان صالح، خلال مدة زمنية قياسية، مشيراً إلى أن القوات الأمنية اعتقلت 6 أشخاص ممن لهم صلة بالهجوم، 3 منهم من تركيا والمنفذ الرئيس يدعى مظلوم داغ، و3 آخرون من مواطني الإقليم ساعدوا في تنفيذ العملية فضلاً عن أشخاص آخرين لهم صلة بالعملية تم استدعاؤهم قانونياً وما تزال المتابعة مستمرة بشأنهم.

وأضاف المجلس، أن اعترافات المنفذين أظهرت أن العملية إرهابية وتم التخطيط لها منذ أشهر من قبل مسؤول في حزب العمال الكردستاني يدعى فاتح بوطان في جبال قنديل للقيام بقتل الدبلوماسي التركي وزعزعة أمن إقليم كردستان، لافتاً إلى أن اعترافات المتهم الرئيس بالحادث الإرهابي أثبتت أن قتل الشخصين الكرديين جاء بسبب شكوك بشأن عملهما كعنصري حماية للدبلوماسي التركي. وعرض مقطع فيديو يوثق اعترافات المتهمين الستة وأسماءهم وكيفية تنفيذ الهجوم، ومن بينهم المنفذ الرئيس لعملية الاغتيال، مظلوم داغ، ومعه منفذ ثان يُدعى محمد بيسكسز، معروف باسم دزوار مامند، يوسف، اللذين قبض عليهما السبت الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش التركي مقتل 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية نفذتها قواته الجوية على معاقل الحزب شمال العراق. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن مقاتلات تركية نفذت غارات جوية على منطقة «متينا» بالتوازي مع عملية المخلب الجارية على مخابئ «المنظمة الإرهابية» في منطقة هاكورك شمال العراق. وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد أربعة مسلحين من الحزب وتدمير مخابئ ومواضع أسلحة تابعة لهم.