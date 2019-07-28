العثور على مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في السماوة

الاتحاد (بغداد) أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، اكتشاف مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية إلى أنها للأسرى الكويتيين الذين أعدمهم النظام السابق في بادية المحافظة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي «إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات تفيد بوجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى، مبيناً أن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة».

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