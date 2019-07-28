كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد المعتقلين في تظاهرات موسكو الى 1074 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الاشخاص الذين اعتقلتهم السلطات الروسية بتهمة المشاركة في مظاهرات غير مرخصة بالعاصمة موسكو الى 1074 شخصا.

وقالت وكالة انباء (انترفاكس) نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية الروسية ان آلاف الاشخاص شاركوا في مظاهرات غير مرخصة وسط العاصمة موسكو وان السلطات اعتقلت 1074 شخصا منهم بتهمة الاخلال بالنظام العام.

وذكرت المصادر ان صدامات وقعت بين قوات الامن الروسية والمتظاهرين في مناطق مختلفة بمركز العاصمة موسكو استخدم خلالها المتظاهرون الالعاب النارية وزجاجات المياه.

وأشارت الى اصابة رجلي أمن روسيين نتيجة استخدام بعض المتظاهرين عبوات تحتوى على غاز مسيل للدموع ضد رجال الشرطة. يذكر ان الاحتجاجات تأتي ردا على رفض لجنة الانتخابات المركزية قبول ترشيح شخصيات معارضة للمشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في الثامن من سبتمبر القادم.