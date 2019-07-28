كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الجيش الليبي السابق: مصر الوحيدة التي ساندت ليبيا منذ مؤامرة 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار رمزي الرميحي، مستشار القوات المسلحة الليبية السابق، إن ليبيا ومصر تشكلان أمن قومي مشترك، والعلاقة بينهما هي استثنائية في المحيط العربي أو الإفريقي على حد سواء.

وأضاف "الرميحي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن العلاقات بين البلدين تعود لأكثر من 3 آلاف عام، متابعًا: "لم نجد مساند للدولة الليبية منذ مؤامرة 2011 حتى الآن، إلا مصر".

وأوضح أن الجيش الليبي لم يقوم بضرب المليشيات في مدينة مصراته طيلة الفترة السابقة، لأن الجيش الليبي كان لديه رغبة في الحوار والصلح مع مصراتة، ولكن بعد قيام المليشيات في مصراتة بضرب طائرة مدنية، قام الجيش الليبي بضرب 10 مواقع للمليشيات بدقة شديدة، معقبًا: "اسقاط مليشيات مصراتة طائرة مدنية لحجاج، هو القشة التي قصمت ظهر البعير".

