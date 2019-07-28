حمزة نمرة: أعمالي الفنية لا علاقة لها بالسياسة ولا مشكلة لدي مع أي نظام-فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال الفنان حمزة نمرة إن أعماله لا تحمل أي توجه سياسي كما ليس له أي مشكل مع أي نظام.
وأكد الفنان نمرة، في ندوة صحفية أقيمت اليوم السبت، خلال فعاليات مهرجان ثويزا بطنجة، أن ما يقدمه للجمهور لا علاقة له بأي توجه سياسي.
وكشف نمرة في جواب على سؤال “اليوم24″ كون إنتاجاته تشكل مصدر إزعاج لـ”نظام السيسي” في مصر، أن كل أغانيه تصنف اجتماعية، ويمكن للجمهور أن يأخذها على أكثر من محمل، على حسب ارتباطه بالأغنية وفهمه لها.
وأضاف ضيف مهرجان ثويزا، أن هدفه هو إنتاج أغاني عفوية وصادقة تصل إلى شريح واسعة من الجمهور، بدون أن يكون لها بعد صدامي مع أي جهة.
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