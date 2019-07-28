حريق مهول بإحدى الغابات القريبة من “أوزود”

اندلع، مساء اليوم السبت، حريق مهول بإحدى الغابات بمنطقة ايتوابيت بجماعة مولاي عيسى بن ادريس، إقليم أزيلال.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن رجال الوقاية المدنية حلوا بمكان الحريق، حيث تمكنوا قبل قليل، من السيطرة عليه وإخماده.

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وأضاف المصدر ذاته، أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة، مرجحا أن يكون الحريق بسبب بعض سائحي المنطقة، خصوص وأن الغابة محادية للمنطقة السياحة “أوزود”.

هذا وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت اعتاب، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع الحريق، الذي كاد أن يأتي على عدد من أشجار “اللوز” بالمنطقة.