- 1/3
- 2/3
- 3/3
اندلع، مساء اليوم السبت، حريق مهول بإحدى الغابات بمنطقة ايتوابيت بجماعة مولاي عيسى بن ادريس، إقليم أزيلال.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن رجال الوقاية المدنية حلوا بمكان الحريق، حيث تمكنوا قبل قليل، من السيطرة عليه وإخماده.
وأضاف المصدر ذاته، أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة، مرجحا أن يكون الحريق بسبب بعض سائحي المنطقة، خصوص وأن الغابة محادية للمنطقة السياحة “أوزود”.
هذا وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت اعتاب، تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع الحريق، الذي كاد أن يأتي على عدد من أشجار “اللوز” بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مهول بإحدى الغابات القريبة من “أوزود” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.