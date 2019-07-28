منع جديد لمخيم صيفي لجمعية “الرسالة” في سلا..والرئيس: الوزير العلمي هو السبب

منعت وزارة الشبيبة والرياضة، مجددا، مخيما صيفيّا لجمعية “الرسالة للتربية والتخييم” كان مرتقبا أن ينطلق، يوم غد الأحد، بمدينة سلا.

المنع جاء بحجة عدم ملائمة الفضاء المستضيف للمخيم للمعايير، وهو ما سيتسبب في حرمان 150 طفلا من المستفيدين.

وحلت، اليوم السبت، لجنة تابعة للوزارة لمعاينة مرافق المدرسة الفندقية بسلا، التي كان مقررا استضافتها للمخيم المذكور في إطار المرحلة الثانية للمخييمات الصيفية لتقرر عدم الترخيص له في آخر لحظة، رغم توفر هذه المؤسسة على البنيات والمرافق المطلوبة لذلك.

وحسب مسؤولي الجمعية، فإن مصالح الوزارة تماطلت كثيرا في معاينة مقر المدرسة الفندقية لمنح الترخيص، في حين كانت أعطت إشارات إيجابية لمسؤولي الجمعية لاستكمال كافة الإعدادات لتنظيم المخيم، بما في ذلك الإعدادات اللوجستية وحجز وسائل النقل واستخلاص مساهمات المشاركين.

وتعليقا على الموضوع، حمل رئيس جمعية الرسالة للتربية والتخييم، مصطفى الخير، المسؤولية الكاملة لوزير الشبيبة والرياضة، مؤكدا أن جمعيته تحصلت، منذ مدة طويلة، على ترخيص من وزارة السياحة لتنظيم المخيم المذكور بالمدرسة الفندقية التابعة لها لتراسل وزارة الشبيبة لإجراء المعاينة لكن هذه الأخيرة تماطلت في إجرائها، إلى حدود الساعات الأخيرة لانطلاق المخيم.

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وعبر مصطفى الخير عن استغرابه الشديد لقرار لجنة المعاينة التي قررت، اليوم السبت، عدم الترخيص للمخيم في المدرسة الفندقية، رغم أنها ظلت تستضيف المخيمات طوال السنوات الماضية، وتأوي الطلبة على مدار العام الدراسي بأكمله.

واعتبر الخير أن تماطل الوزارة في إجراء المعاينة إلى الساعات الأخيرة كان “مقصودا”، مشيرا إلى أن هذه المعاينة لو تمت قبل أيام لتمكنت الجمعية من البحث عن فضاء آخر لاستقبال المخيم، وهو ما لم يتم.

وذكر الخير بأن الواقعة ليست الأولى حيث يأتي المنع بعد أيام من منع مشابه لمخيم واد لاو، معتبرا أن الجمعية أصبحت مستهدفة، وأن الوزير الطالبي العلمي لم يحرك ساكنا لإنصاف “الأطفال الذين فرض عليهم عدم التخييم”، رغم وعوده بتعويضهم في مخيم ثان.

يذكر أن السلطات المحلية منعت انطلاق فعاليات التخييم في مؤسسة “المناهل للتعليم الخصوصي” بعد وصول 250 مستفيدا من الأطفال، والأطر، الأسبوع الماضي، على الرغم من توفر جمعية الرسالة على ترخيص وزارة الشباب والرياضة، إذ قطع الكهرباء والماء عن المؤسسة، وألغي المخيم من طرف السلطات.