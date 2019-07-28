رحلة استجمام تتحول إلى مأساة…غرق شاب داخل مسبح عمومي بابن جرير 

لقي شاب مصرعه غرقا، عصر اليوم السبت، داخل مسبح عمومي، بمنتزه مولاي حسان بابن جرير.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن غياب مدرب سباحة بالمسبح، أدى إلى مصرع الشاب الذي يبلغ من العمر 19 سنة، حيث ينحدر من جماعة السبت البركيين إقليم رحامنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك كان رفقة أصدقائه يستمتع بالسباحة، هاربا من موجة الحرارة التي تضرب المنطقة، قبل أن تتحول رحلة الاستمتاع إلى مأساة.
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