بعد اختفاء الذبابة المتوسطة.. توت المغرب يعود إلى أمريكا

انطلقت، منتصف هذا الأسبوع، عملية استيراد الولايات المتحدة الأمريكية التوت المغربي الطازج، بعد موافقة وزارة الزراعة، استنادا إلى نتائج أخيرة حول تحليل مخاطر الآفات الآتية من الواردات الخارجية.

وقالت الوزارة، التي يرأسها سوني بيردو، حسب وسائل إعلام أمريكية، إن الواردات الجديدة، الآتية من المغرب، لن تشكل أي خطرٍ أو آفاتٍ على المنتجين الأمريكيين، شرط الالتزام بالعديد من الإجراءات الوقائية الخاصة بالصحة النباتية.

وكانت مصالح حماية النباتات الأمريكية قد أعلنت، قبل ثلاث سنوات، تعليقا مؤقتا لصادرات الحوامض المغربية، بعد العثور على يرقات «الذبابة المتوسطية» داخل شحنة موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل عودة الإذن باستئناف التصدير.