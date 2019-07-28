أكرم مفتاح: انتظروني في “هادي والتوبة” وهكذا عشت مع الممثلين كواليس ” البهجة 2″-فيديو

كشف الفنان اليافع أكرم مفتاح، مشاركته في سلسلة جديدة تعرض شهر شتنبر القادم، بعنوان “هادي و التوبا ” ليعود إلى الجمهور عبر شاشة التلفاز بعدما حقق مع طاقم سلسلة “البهجة 2″ في رمضان الماضي نجاحا قليلا ما تناله الستكومات الكوميدية.

وتحدث أكرم مفتاح، ل”اليوم 24” عن الأجواء التي مرت فيها كواليس سلسلة تصوير “البهجة 2″، مبرزا أن أكثر ممثلين كانوا قريبين له في كواليس التصوير، هما فركوس وجميلة الهوني، بسبب كثرة اللقطات المشتركة بينهم.

وأبرز أكرم أنه استطاع النجاح في السنة الأولى ثانوي، وينوي أن يتوجه بعد الباكالوريا نحو دراسة المسرح إما في المغرب أو فرنسا.