الرئيس الأميركي غير منزعج بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ

واشنطن ـ رويترز : قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه غير منزعج من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى هذا الأسبوع. وقالت كوريا الشمالية إن إطلاق صاروخ الخميس الماضي كان تحذيرا “لدعاة الحرب” في كوريا الجنوبية لوقف استيراد الأسلحة وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وهي رسالة قال محللون إنها كانت تستهدف الولايات المتحدة أيضا.

الى ذلك، أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج ـ هوا محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الياباني، تارو كونو لمناقشة قيود التصدير اليابانية وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ قصيرة المدى، طبقا لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء. وقالت وزارة الخارجية في سيئول إنه خلال المحادثات الهاتفية دعت الوزيرة الكورية الجنوبية إلى إلغاء القيود التي تفرضها الحكومة اليابانية على تصدير المواد الرئيسية الثلاث المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية. كما دعت الوزيرة الكورية الجنوبية إلى وقف الإجراءات التي ستؤدي إلى تفاقم الوضع، مثل رفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية. وبدوره، شرح وزير الخارجية الياباني موقف الحكومة اليابانية من هذا الإجراء، وفقا لما ذكرته الوزارة. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية ،اتفق الوزيران الياباني والكوري الجنوبي على ضرورة التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان للرد على إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ مؤخرا ونزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. سبق أن أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والياباني تبادلا وجهات نظرهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضية دفع التعويضات لضحايا العمل القسري.