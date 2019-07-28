شهيد فلسطيني متأثرا بجراحه في غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة شرق مدينة خان يونس خلال مشاركته بمواجهات الجمعة الـ 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار أمس الاول. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن: “الشاب احمد محمد عبد الله القرا (23 عاما) استشهد متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة الـ 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار”.

في غضون ذلك، شيع اهالي القطاع جثمان الشهيد القرا بمحافظة خان يونس. وأدى الفلسطينيون الصلاة على الشهيد في أحد مساجد بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع. وردد المشاركون شعارات تدعو لمحاكمة قادة جيش الاحتلال ورفعوا أعلام فلسطين.

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