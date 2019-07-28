تونس تشيع السبسي في جنازة وطنية

تونس ـ وكالات: شيعت تونس أمس جثمان رئيسها الراحل الباجي قايد السبسي في جنازة وطنية، بمشاركة عدد من قادة الدول العربية والغربية. وبدأت مراسم الجنازة قرابة الساعة 11 صباحا (العاشرة بتوقيت جرينتش) في قصر قرطاج بمشاركة عدد من قادة وممثلي دول العالم. وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في كلمته إن الرئيس الراحل نجح في تأمين الانتقال الديمقراطي واستقرار تونس، وأضاف أنه كان “مهندس الوفاق الوطني”، وكان حريصا على إنجاح الخيار الديمقراطي. ودعا الحاضرين إلى الوقوف دقيقة حدادا على الراحل.

وعقب مراسم الوداع في قصر قرطاج، انطلق موكب الجنازة باتجاه مقبرة الجلاز على بعد نحو 25 كيلومترا، حيث يوارى الثرى إلى جانب أفراد من عائلته. ونقل جثمان السبسي صباح أمس الاول من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج، في سيارة عسكرية لفت بالعلم التونسي في ظل حراسة عسكرية وأمنية. وتزامنا مع نقل الجثمان، تجمع مئات التونسيين مرددين النشيد الوطني، في حين بكى البعض، وأدى عدد من عناصر قوى الأمن التحية العسكرية لدى مرور الموكب.

وأكدت وزارة الداخلية أمس الاول أنها ستتخذ “احتياطات استثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين”. وكتب حافظ قايد السبسي نجل الفقيد على فيسبوك “الرئيس الباجي قايد السبسي رحمه الله ملك للشعب، وكل تونسي من حقه الحضور في جنازته”. وسارع بعض التونسيين إلى تكريم السبسي أمس الاول بوضع الورود أمام قصر قرطاج. وأعلنت الحكومة التونسية الحداد 7 أيام، ونكست الأعلام وألغيت النشاطات الفنية في تونس ، كما أعلنت الجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والأردن ولبنان الحداد ثلاثة أيام.

وبعد بضع ساعات من وفاة السبسي يوم الخميس أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين رئيسا مؤقتا لتونس في انتقال سلس للسلطة. وبعد ذلك بقليل قالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن انتخابات الرئاسة ستجري في 15 سبتمبر بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر. ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر.