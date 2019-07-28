لجنة تحقيق سودانية: 87 قتيلا و168 جريحا خلال (فض الاعتصام)

الخرطوم ـ وكالات: قال رئيس لجنة تحقيق سودانية أمس إن 87 شخصا قتلوا وأصيب 168 آخرون في الثالث من يونيو عندما فضت قوات الأمن اعتصاما للمحتجين. وأضاف رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد إن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وإن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية. وتابع قائلا إن أفرادا من قوات الأمن أطلقوا النار على المحتجين وإن ثلاثة ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات إلى موقع الاعتصام. وذكر أيضا أن أمرا صدر بجلد المحتجين.

إلى ذلك، نشرت قوى الحرية والتغيير في السودان مسودة الوثيقة الدستورية والتي من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي. وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، ملامح الفترة الانتقالية وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء. وأشار أعضاء في قوى الحرية والتغيير إلى أن نشر الإعلان الدستوري قبل طرحه للتفاوض مع المجلس العسكري جاء بهدف إطلاع الشعب السوداني على الوثيقة وإبداء الراي حولها. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة قد اتفقتا يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة أديس أبابا حول الانتقال السريع لسلطة مدنية في السودان خلال الفترة الانتقالية. كما تم الاتفاق حول هيكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية والتركيز على أولوية تحقيق السلام بمناطق الحرب خلال الفترة الأولى بعد الانتقال للسلطة المدنية. وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا. وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.