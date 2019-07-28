الهند تنشر 10 آلاف جندي في كشمير

نيودلهي ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية أمس أن الحكومة الهندية تقوم بنشر 10 آلاف من القوات شبه العسكرية إلى ولاية جامو وكشمير المضطربة بشمال الهند لتعزيز عمليات مكافحة المتمردين. وجاء قرار إرسال القوات بعدما عاد مستشار الأمن القومي أجيت دوفال من زيارة إلى وادي كشمير حيث كان قد راجع الوضع الأمن مع مسؤولين بارزين.

وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في) أن وزارة الشؤون الداخلية أصدرت أمرا يفيد بأنه جاري نشر قوات إضافية لتعزيز “الشبكة المناهضة للمتمردين” والحفاظ على النظام العام. وجار نقل القوات بالطائرات من أجزاء مختلفة من الهند إلى الولاية. ولم تطلق الحكومة الهندية أي أرقام ولكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى وجود قوة تضم ما بين 300 ألف و500 ألف فرد في جامو وكشمير بما في ذلك قوات شبه عسكرية وشرطية.

ويقول مسؤولو وزارة الداخلية الهندية إن الوضع الأمني تحسن، مشيرين إلى أنه جرى “تحييد” 126 مسلحا بين الأول من يناير و14 يوليو وأن أعمال العنف ذات الصلة بالمسلحين في النصف الأول من العام تراجعت بنسبة 28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في 2018.

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