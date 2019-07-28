المرشحون لخلافة لاجارد في صندوق النقد الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول فرنسي، إن حكومات الاتحاد الأوروبي تعمل على اختيار مرشح أوروبي واحد من قائمة تضم 5 مرشحين لخلافة كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

وقال المسؤول إن قائمة المرشحين التي ستختار دول الاتحاد الأوروبي، تضم يروين ديسلبلوم، الرئيس الهولندي السابق لمجلس وزراء مالية منطقة اليورو، وناديا كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، وماريو سنتينو، الرئيس البرتغالي لمجلس وزراء مالية اليورو، وأولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، وكريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية للبنك الدولي.