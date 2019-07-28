شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بسرعة تطبيق الزارعات التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سعد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الزراعات التعاقدية من أبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام أعضاء اللجنة جميعهم خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزراعات التعاقدية تهدف للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية والأساسية، خاصة وأن الهدف من تطبيق الزارعات التعاقدية تحقيق هامش ربح للفلاح، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمالت الزراعة فى الآونة الأخيرة مما جعل البعض يعزف عن زراعات بعينها لصالح محاصيل أخرى تحقق هامش ربح، حتى وإن كانت هذه المحاصيل من غير المحاصيل الأساسية.

وطالب عضو اللجنة، بتوفير اعتمادات مالية لتطبيق الزارعات التعاقدية، حتى يتسنى للدولة أن تسعر المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كاف وتكون ملزمة لشراء المحاصيل عقب موسم الحصاد، وهذا الأمر يتطلب اعتماد مالى، مؤكدا أن الزراعات التعاقدية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية ولو على المدى البعيد.