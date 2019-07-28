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شكرا لقرائتكم خبر عن مدوناً عليها اسمه.. تعرف على هدية لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لمحافظ مطروح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء مجدى الغرابيلى، محافظ مرسى مطروح، وفد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والذى يزور محافظة مطروح اليوم، بمبنى ديوان عام المحافظة، وانضم إلى الوفد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.
وأهدى النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، محافظ مطروح "دبوس بدلة" مدونا عليه اسم المحافظ، كهدية تذكارية من اللجنة للمحافظ.
من ناحيته أكد اللواء مجدى الغرابيلى، محافظ مطروح، على أهمية دور نواب مطروح فى تشجيع مسيرة التنمية بالمحافظة والمنطقة الغربية، موضحا أن محافظة مطروح هى تأمين لمصر بالكامل وليس الحدود الغربية فقط.
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