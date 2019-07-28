شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لقيادات الوفد بكفر الشيخ لمناقشة التعاون مع المحافظة فى حل المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة العامة لحزب الوفد في كفرالشيخ، مساندتها للدولة المصرية ومشروعاتها القومية لتحقيق نهضة حقيقية يعيشها المواطن المصرى، ودعمها الكامل للجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة، متعهدة ببداية عمل حقيقى وجاد لخدمة الجماهير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، اليوم السبت، بعد صدور قرار رئيس الوفد المستشار بهاء أبوشقة بتشكيلها، لمناقشة خطة عمل اللجنة والمسائل التنظيمية وتشكيل لجنة قانونية لتبنى للدفاع عن أصحاب الحقوق والقضايا العامة وتطبيق اللائحة فى المخالفات التنظيمية داخل اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى أنها تمد يد العون إلى الأجهزة التنفيذية بكفرالشيخ للعمل سويًا بما يحقق نتائج مثمرة واستغلال جيد للموارد الطبيعية التى تتمتع بها محافظة كفرالشيخ مايحقق عائد جيد لأبنائها.

وأضافت اللجنة أنها لن تترك ملفا سواء فى الزراعة أو الاقتصاد أو السياحة أوالتجارة وكل المجالات إلا وفتحته لعرض مشكلاته واقتراح الحلول ومواجهة المسئولين لتلافى هذه المشكلات.

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وأعلنت اللجنة فتح أبوابها أمام كل المواطنين لتلقى شكواهم ومشكلاتهم لعرضها على قيادات الحزب وهيئته البرلمانية وصحفه وقنواته الإعلامية، حيث تعد اللجة القانونية مسودة قانون لمجلس النواب والشيوخ لتقديمها إلى لجنة الشئون الدستورية بالحزب لدراستها ورفع مسودة إلى مجلس النواب لعرض رؤية الوفد حول قوانين الانتخابات.

وأعلنت اللجنة بدء تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات الفترة المقبلة مع تنظيم اجتماعات دورية للجنة العامة باللجان المركزية الوفدية بالمحافظة.

وحضر الاجتماع حمادة بكر، سكرتير عام اللجنة، وحسن حماد، وإبراهيم شهاب، وشلبى الزغلي، وحمدى الشربينى، وأشرف الحداد، وعبدالناصر عبد العليم، ومحمد حنفى آدم، وعبد الحميد داود، أعضاء هيئة مكتب لجنة كفرالشيخ ومحمد بدر الدين القيادى بلجنة قلين.