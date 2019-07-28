شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان يطالب بالتصدي لخطر الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية تتطلب تضافر كافة الجهود للتعامل مع هذه الأزمة التى تؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومى، بالإضافة إلى أنها من الأسباب التى تجعل حصاد المشروعات الاقتصادية على أرض الواقع غير ملموس للجميع.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة على المجتمع عن قضايا الإرهاب، موضحا أن اللجنة كان لها السبق فى فتح هذا الملف وعقد جلسات حوار مجتمعى وتم دعوة كافة الأطراف المعنية بالموضوع للوقوف على الاقتراحات والحلول التى يمكن أن يكون لها دور فى حل هذه الأزمة، وتم وضع كافة الملاحظات والأراء فى الاعتبار واوصت بها اللجنة فى تقريرها الخاص بهذه الاجتماعات.

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وأكد وكيل اللجنة، أن حل أزمة الزيادة السكانية يتطلب تضافر الجهود جميعها بداية من وزارة الصحة، الشباب، الأوقاف، التربية والتعليم، التعليم العالى، ووسائل الإعلام جميعها، وزيادة الوعى وتغيير الموروث الثقافى والفكرى لدى البعض حول ظاهرة كثرة الإنجاب، بالإضافة لوضع حوافز تشجيعية للأسرة الملتزمة بعدد الأفراد على سبيل المثال حوافز تشجيعية فى المدارس او ما شابه.