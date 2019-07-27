مانشستر يونايتد يضع شرطا مقابل رحيل لوكاكو ليوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي استقر على ما يبدو على رحيل مهاجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو، إلى يوفنتوس في ظل رغبته بالتعاقد مع نجم البيانكونيري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا نجم يوفنتوس.
وأشارت الصحيفة، إلى أن يونايتد لا يمانع في رحيل لوكاكو إلى تورينو هذا الصيف، بشرط الحصول على كوستا، بالإضافة إلى مبلغ مالي.
ويعتبر انتقال لوكاكو إلى يوفنتوس، بمثابة ضربة قوية لإنتر ميلان، الذي يتفاوض للحصول على اللاعب منذ فترة طويلة، بناء على رغبة مدربه أنطونيو كونتي.
ولكن يتوقف إنهاء الصفقة على ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، إذا كان يوافق على رحيل دوغلاس كوستا أم لا.
ومن المعروف أن يوفنتوس يرغب في تدعيم مركز رأس الحربة، في ظل تقدم ماندزوكيتش وهيغوين في العمر، وتراجع مستواهما.
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