معرض فني يجسد الواقع الفلسطيني الغزيّ تحت الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح فنانون فلسطينيون، يوم السبت، معرضا لأعمال فنية معاصرة، يسلط الضوء على الواقع الذي يعيشه وطنهم تحت الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة 64 فنانا في المعرض الذي يحمل اسم "غزة فن" الذي يستمر 4 أيام في منتجع "الشاليهات" على شاطئ بحر غزة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتتنوع أعمال الفنانين المشاركين في المعرض بين التصوير الفوتوغرافي، والنحت، والرسم، فنون بصرية، أداء استعراضي، وفن الفيديو، والتركيب.

ويأتي هذا المعرض بدعم من هيئات فنية خاصة، وهي مؤسسة عبد المحسن القطان، وتنفيذ محترف شبابيك، ودائرة الفنون البصرية التابعة للاتحاد العام للمراكز الثقافية.

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(الصفحة الرسمية للمعرض في ’فيسبوك’)

وقال القيم العام على المعرض، بهاء أبو دية: "المعرض هو عصارة مشروع استمر على مدار عام ونصف العام، ويهدف إلى تنمية مهارات الفنانين الشباب لإنتاج أعمال معاصرة".

وأضاف: "المعرض يقدم الأعمال الفنية التي تم تنفيذها من قبل الفنانين المشاركين في المشروع".

وشدّد أبو دية على أن "الأعمال الفنية تقدم الواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون، بمشاركة 64 مبدع ومبدعة بواقع 160 عملا فنيا".