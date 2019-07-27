خلية الصقور تعلن احباط اكبر مخطط ارهابي لاستهداف بغداد وبعض المحافظات وكردستان

أﻋﻠﻨﺖ ﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺼـــﻘـــﻮر اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرﻳــﺔ، السبت، عن إﺣـــﺒـــﺎط أﻛــﺒــﺮ ﻣــﺨــﻄــﻂ إرﻫـــﺎﺑـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم 2019 ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﺑﻌﺾ المحافظات ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وإﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن. وقال رﺋـــﻴـــﺲ ﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺼـــﻘـــﻮر أﺑــــﻮ ﻋـــﻠـــﻲ اﻟــــﺒــــﺼــــﺮي ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﺧـــﺎص لصحيفة الصباح الرسمية ان "اﻟﺨﻠﻴﺔ وبالتنسيق مع مديريات اﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ المحافظات اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺖ تحديد اﻷﻫـــــﺪاف اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺗــﺎرة وﺑﺎﻟﻘﺘﺎل المباشر وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ الارهابيين ﺗﺎرة أﺧﺮى". Advertisements وتابع ان "العمليات اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة أﺳﻔﺮت ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ 160 إرﻫﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40 إرﻫﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، ﻛﻤﺎ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋــﻠــﻰ أرﺑــﻌــﺔ ارهابيين ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺼــﺮة ﺗﻤﺖ ﺗــﻌــﺒــﺌــﺘــﻬــﻢ وإﻋـــــﺪادﻫـــــﻢ ﻟــﻠــﻘــﻴــﺎم ﺑــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻧــﺘــﺤــﺎرﻳــﺔ ﺑــﺎﻷﺣــﺰﻣــﺔ اﻟــﻨــﺎﺳــﻔــﺔ وﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋــــﺠــــﻼت ﻣــﻔــﺨــﺨــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــــﻐــــﺪاد وأرﺑــــﻴــــﻞ واﻟﺒﺼﺮة والمحافظات المحررة". واشاد البصري بـ"ﺘﻌﺎون "أﺟﻬﺰة اﻻﻣﻦ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ المتهمين ﺑﻤﺨﻄﻂ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن الماضي".



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