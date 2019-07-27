تعرف على موعد مباراتي الشرطة والكويت في البطولة العربية

وكانت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد أوقعت الشرطة مع الكويت الكويتي.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي انه "تم الاتفاق رسميا بين ممثلي الشرطة والكويت الكويتي على تحديد مواعيد مباراتي الفريقين في دور 32 من كأس محمد السادس للاندية الابطال".



واوضح ان "مباراة الذهاب، ستقام في الثامن والعشرين من اب المقبل في الكويت، فيما ستقام مباراة الاياب في الثالث والعشرين من ايلول المقبل في كربلاء".