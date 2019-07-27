تعرف على موعد مباراتي الشرطة والكويت في البطولة العربية

2019-07-27 | 22:39
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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي الذهاب والاياب لفريق الشرطة امام الكويت الكويتي ضمن مباريات دور الـ(32) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي انه "تم الاتفاق رسميا بين ممثلي الشرطة والكويت الكويتي على تحديد مواعيد مباراتي الفريقين في دور 32 من كأس محمد السادس للاندية الابطال".
واوضح ان "مباراة الذهاب، ستقام في الثامن والعشرين من اب المقبل في الكويت، فيما ستقام مباراة الاياب في الثالث والعشرين من ايلول المقبل في كربلاء".
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