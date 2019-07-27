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تعرف على موعد مباراتي الشرطة والكويت في البطولة العربية

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2019-07-27 | 22:39

تعرف على موعد مباراتي الشرطة والكويت في البطولة العربية

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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي الذهاب والاياب لفريق الشرطة امام الكويت الكويتي ضمن مباريات دور الـ(32) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكانت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد أوقعت الشرطة مع الكويت الكويتي.

 وذكر النادي عبر موقعه الرسمي انه "تم الاتفاق رسميا بين ممثلي الشرطة والكويت الكويتي على تحديد مواعيد مباراتي الفريقين في دور 32 من كأس محمد السادس للاندية الابطال".


واوضح ان "مباراة الذهاب، ستقام في الثامن والعشرين من اب المقبل في الكويت، فيما ستقام مباراة الاياب في الثالث والعشرين من ايلول المقبل في كربلاء".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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