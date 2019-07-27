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مقتل شخص اثر مشاجرة في ديالى

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افاد مصدر امني، السبت، بأن شخصا قتل اثر مشاجرة في ديالى.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة اسفرت عن مقتل احدهم".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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