تحديد موعد مباراتي القوة الجوية لكأس الاندية الابطال لدور الـ32

2019-07-27 | 22:32
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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي الذهاب والاياب لفريق القوة الجوية امام السالمية الكويتي ضمن مباريات دور الـ(32) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان للنادي بأنه "ناقش مواعيد مباراتي دور الـ(32) مع ممثل فريق السالمية وممثل الاتحاد الكويتي والعربي لكرة القدم، من أجل تحديد موعد مباراتي الذهاب والإياب".
وأضاف الزيدي ان "موعد مباراة الذهاب امام السالمية الكويتي سيكون في التاسع والعشرون من شهر آب المقبل على ملعب كربلاء الدولي بتمام الساعة السابعة مساءً، بينما ستكون مباراة الإياب في الكويت بالرابع والعشرين من شهر أيلول المقبل بتمام الساعة الثامنة مساءً".
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