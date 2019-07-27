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تحديد موعد مباراتي القوة الجوية لكأس الاندية الابطال لدور الـ32

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2019-07-27 | 22:32

تحديد موعد مباراتي القوة الجوية لكأس الاندية الابطال لدور الـ32

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حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، موعد مباراتي الذهاب والاياب لفريق القوة الجوية امام السالمية الكويتي ضمن مباريات دور الـ(32) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكانت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد أوقعت القوة الجوية مع السالمية الكويتي في أول لقاء يجمع الفريقين بتاريخهما.

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان للنادي بأنه "ناقش مواعيد مباراتي دور الـ(32) مع ممثل فريق السالمية وممثل الاتحاد الكويتي والعربي لكرة القدم، من أجل تحديد موعد مباراتي الذهاب والإياب".


وأضاف الزيدي ان "موعد مباراة الذهاب امام السالمية الكويتي سيكون في التاسع والعشرون من شهر آب المقبل على ملعب كربلاء الدولي بتمام الساعة السابعة مساءً، بينما ستكون مباراة الإياب في الكويت بالرابع والعشرين من شهر أيلول المقبل بتمام الساعة الثامنة مساءً".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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