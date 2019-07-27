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اعتقال متهم بجريمة الخطف في سيطرة الـ77 شمالي بابل

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أعلنت قيادة شرطة بابل , السبت، عن اعتقال متهم بجريمة الخطف في سيطرة الـ77 شمالي المحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارزها من فوج الطوارئ الرابع تمكنت من اعتقال متهم بجريمة الخطف مطلوب وفق المادة ( 421 ق ع ) , حاول التسلل عبر سيطرة الـ77 المدخل الشمالي للمحافظة".

واضافت أن "عملية الاعتقال تمت خلال عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بيانات المتهم في حاسبة التسجيل الجنائي الموجودة داخل السيطرة"، لافتة الى انها "جرت بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الافراد ومفرزة من س1 لمغ فق 19".

واكدت انه "تم نقل المتهم الى مركز احتجاز أمني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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