اعتقال متهم بجريمة الخطف في سيطرة الـ77 شمالي بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل , السبت، عن اعتقال متهم بجريمة الخطف في سيطرة الـ77 شمالي المحافظة.
واضافت أن "عملية الاعتقال تمت خلال عملية التفتيش الدقيق وبعد مطابقة بيانات المتهم في حاسبة التسجيل الجنائي الموجودة داخل السيطرة"، لافتة الى انها "جرت بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الافراد ومفرزة من س1 لمغ فق 19".
واكدت انه "تم نقل المتهم الى مركز احتجاز أمني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية".
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