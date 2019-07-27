السودان يعفو عن معتقلي حركة "مالك عقار" المسلحة

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان والحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار، السبت، على العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع العسكري السوداني برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو والحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار السبت في جوبا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على عدد من القضايا منها فتح المسارات والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع.

كما اتفق نائب المجلس العسكري السوداني ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال، على تجديد اتفاقية وقف العدائيات.

وفي وقت سابق، غادر وفد مشترك من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، السبت، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا، للقاء قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"العين الإخبارية" يضم الوفد المشترك نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان "حميدتي" ورئيس اللجنة السياسية شمس الدين كباشي ونائبه ياسر العطا.

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فيما يضم الوفد من جانب قوى الحرية والتغيير، الدكتور إبراهيم الأمين، وأحمد الربيع.





وقالت المصادر إن الوفد السوداني سيبحث مع الجنرال عبدالعزيز الحلو جهود تحقيق السلام والانخراط في العملية السياسية والسلمية، بوساطة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وتعد الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو أكبر الفصائل المسلحة في السودان، حيث تسيطر قواتها منذ عام 2012 على مناطق واسعة من ولاية جنوب كردفان، ومعقلها مدينة كاودا.

وتأتي زيارة الوفد السوداني إلى جوبا للقاء الحلو ضمن مساعي استصحاب الحركات المسلحة في عملية الوفاق السياسي التي تجرى بالداخل.

ونجحت قوى الحرية والتغيير في طي الخلاف مع الجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركة المسلحة، والتوصل معها إلى وثيقة اتفاق لتحقيق السلام بعد محادثات استمرت لأيام في أديس أبابا، وبقيت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية بزعامة الحلو.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، السبت، لدراسة الوثيقة الدستورية في صيغتها النهائية على أن تعرض في جلسة محادثات للطرفين غدا الأحد.

ونشرت قوى الحرية والتغيير، السبت، نص الوثيقة الدستورية بصورتها النهائية، بغرض اطلاع المواطنين عليها وإبداء رأيهم حولها قبل إجازتها.