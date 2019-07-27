الحوثي يدمر مصنع ألبان بالحديدة ويصوب إرهابه لـ"التحيتا"

آثار قصف الحوثي لمصنع الألبان في الحديدة

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها المتصاعدة للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، وذلك عقب استهداف مصنع للألبان ما أسفر عن تدميره ومقتل عامل.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية": "إن مليشيا الحوثي استهدفت، السبت، مجمع "إخوان ثابت" الصناعي في مدينة الحديدة بـ4 قذائف مدفعية".

وأسفر القصف عن دمار واسع في آليات مصنع للألبان يقع في إطار المجمع الصناعي المملوك للقطاع الخاص، كما قتل أحد العاملين فيه.

كما تسبب القصف الحوثي في تعطيل خطوط الإنتاج بالمصنع بشكل تام؛ وهو ما سيؤدي إلى تعطيل منشأة صناعية ينخرط فيها مئات العمال.

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ووفقا للمصادر، فقد تساقطت قذائف حوثية أخرى في الأحياء السكنية المحررة بالحديدة خاصة شارعي صنعاء والخمسين.

ولم تتوقف الخروقات عند استهداف مصنع الألبان وعدد من الأحياء المحررة، حيث واصلت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حشد مقاتليها إلى تخوم مدينة "التحيتا" المحررة من أجل شن هجمات إرهابية.

كما تعرضت مواقع القوات الحكومية في "التحيتا" لقصف مدفعي مكثف من قبل المليشيا الانقلابية، حسب مصادر عسكرية.

وفي مديرية "حيس" جنوبي الحديدة، تعرض طفل لطلق ناري من قبل مليشيا الحوثي أثناء رعي الأغنام، وفقا لمصادر محلية.

وتأتي الخروقات الحوثية بعد أسبوع من إقرار آلية جديدة لوقف إطلاق النار وذلك في ختام الاجتماع الخامس للجنة إعادة الانتشار الأممية بالحديدة.

وحسب تقارير حكومية، فقد تجاوزت الخروقات الحوثية أكثر من 8 آلاف خرق أسفرت عن مقتل أكثر من 180 مدنيا منذ بدء هدنة الحديدة التي ترعاها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر الماضي.