إرهاب قطر ووداع السبسي.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 27 يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة: مظاهرات للمعارضة الإيرانية في لندن تطالب بالإطاحة بنظام طهران، مطامع حزب عزمي بشارة تصطدم بوحدة الداخل الفلسطيني، وبرلمان الصومال ينتفض ضد إرهاب قطر ويطالب بالتحقيق، وأردوغان يطارد السوريين.. ابتزاز واعتقال وترحيل قسري، وانتصارات جديدة للجيش الليبي وتقدم مستمر في محاور طرابلس، وبحضور دولي وعربي، تونس تشيع الباجي قايد السبسي.
وفي عالم الاقتصاد: التضخم يأكل أجور موظفي تركيا بعد فشل أردوغان، ركود الاقتصاد القطري ينسف أكثر من نصف أرباح شركة "الإجارة"، 35% نمواً في عائدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عام، حذر لدى صانعي السياسات في بريطانيا بعد جونسون، هبوط المبيعات يعصف بأرباح "القطرية للصناعات التحويلية".
بالإضافة إلى العديد من عناوين الأخبار الفنية والاجتماعية.. للمزيد اضغط هنا.
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