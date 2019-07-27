الارتباك بشأن محادثات طالبان الأفغانية يزيد تعقيد عملية السلام

أعلنت الحكومة الأفغانية يوم السبت أنها تستعد لمفاوضات مباشرة مع طالبان في الأسبوعين المقبلين ، وهي خطوة رئيسية في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب لفترة طويلة إلى درجة أنها خلفت خسائر بشرية قياسية في أعقابها، ولكن طالبان رفضت ذلك بسرعة.

وقال المتحدث باسم الجماعة المتشددة، إن طالبان كانت صامدة في رفضها التفاوض مباشرة مع الجانب الأفغاني حتى تعلن الولايات المتحدة عن جدول لسحب ما تبقى من قواتها البالغ قوامها 14 ألف جندي في البلاد، وتسائل المحللون عن هدف إعلان الحكومة عندما كان موقف طالبان من انسحاب القوات الأمريكية واضحًا على الدوام.

كانت هذه الحلقة أحدث حيرة من الارتباك في عملية سلام طويلة، حيث يقترب الجماعة الإرهابية والأمريكيون من التوصل إلى اتفاق بعد سبع جولات من المفاوضات المطولة في العاصمة القطرية الدوحة - محادثات استبعدت الحكومة الأفغانية. كجزء من هذا الاتفاق ، المتوقع اكتماله قريبًا ، ستستقر الولايات المتحدة وحركة طالبان على جدول زمني لسحب القوات الأمريكية - أحدهما يعتقد أنه أقل من عامين بشروط مرتبطة به.

لكن الدبلوماسيين الأمريكيين ، بمساعدة ألمانيا والنرويج ، ناضلوا من أجل دفع العملية إلى خطوتها التالية ، حيث تتفاوض طالبان مع الحكومة الأفغانية بشأن المستقبل السياسي للبلاد بعد أن تنهي مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة وجودها العسكري . لم يجتمع القادة الأفغان وطالبان بعد ، باستثناء القمة الأخيرة التي حضرها عدد قليل من المسؤولين بصفتهم الشخصية.

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كان الرئيس أشرف غني يشك في المحادثات الأمريكية-طالبان التي استبعدت حكومته ، معربًا عن قلقه من أن الولايات المتحدة كانت تترك المكاسب الصعبة للدولة الأفغانية عرضة لاتفاق متسرع يفيد طالبان فقط. وقد تنفيس مسؤولوه غضبهم علنا .

لكن النقاد يقولون إن سحب السيد غاني أمر شخصي أيضًا. من وجهة نظرهم ، فإنه يعطي الأولوية للانتخابات الرئاسية في أكتوبر ، والتي يترشح فيها لولاية ثانية مدتها خمس سنوات ، على صفقة من المرجح أن تنهي فترة رئاسته. تبدأ الحملة الانتخابية لتلك الانتخابات يوم الأحد ، حيث يتحدى 17 مرشحًا السيد غاني.

جاء إعلان الحكومة الأفغانية بإجراء محادثات مباشرة مع طالبان ، في شكل بيان صادر عن وزير السلام المعين حديثًا في البلاد ، بعد أن أجرى كبار المسؤولين الأميركيين محادثات مكثفة مع السيد غاني خلال الأسبوع الماضي لتخفيف مخاوفه بشأن طالبان الأولي اتفاق أمريكي.