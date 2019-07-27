فرقة خليج عدن تعلن عن عمل فني جديد خلال ايام عيد الاضحى

أعلنت فرقة خليج عدن اليوم السبت، عن عمل فني جديد سيتم عرضه خلال أيام عيد الأضحى المبارك في العاصمة المؤقتة عدن .

وقالت الفرقة في مؤتمر صحفي عقده في قاعة قصر العرب بمدينة المعلا في العاصمة عدن، أنها ستعرض مسرحية جديدة خلال ايام عيد الأضحى بعنوان "على حُرُكْرُكْ" وهو رمز شعبي يعني بالرمز الشعبي الشائع (على كف عفريت) اي على حافة الانهيار.

ورفضت الفرقة الإفصاح عن تفاصيل العمل المرتقب، مؤكدة أنه سيكون كالأعمال التي سبق وأن قدموها .

وجرى خلال المؤتمر الصحفي، عرض مقاطع متنوعة عن مسيرة الفرقة واعمالها الفنية ونجاحاتها الصاعدة من المحلية الى العالمية عبر سلسلة طويلة من الجهود المتراكمة منذُ نشأتها في العام 2005.

وذكرت الفرقة أنها ستعرض المسرحية في قاعة الف ليلية وليلة بمديرية الشيخ عثمان بعدن.