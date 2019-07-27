تراجع عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات

أكدت صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية، اليوم السبت، أن عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض بواقع 44 ألف شخص.
وأضافت الصحيفة في تقرير، أن "عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض من 117 ألفاً في 2016 إلى 73 ألف شخص حالياً".
وأشارت إلى أن "عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضاً من 700 ألف شخص، إلى 350 ألفاً خلال الفترة نفسها".
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