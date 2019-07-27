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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى: الشعب اقتنع بتورط حكومة تميم فى الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن الشعب القطرى أصبح متيقنا بتورط النظام القطرى فى انتشار الإرهاب فى المنطقة العربية.
وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الشعب القطري بدأ يقتنع أن حكومة تميم بن حمد أمير قطر متورطة في الإرهاب والتواصل مع جماعات ارهابية.
وتابع جابر المرى: كل يوم يمضي تنكشف حقائق أسرة حمد بن خليفة آل ثاني وأضرارها لمصالح الوطن العليا.
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