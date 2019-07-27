شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 2500 شقة منذ عام ونصف بالعلمين تم تخصيص 10 منها فقط بعد 4 إعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى موحدة بكافة المحافظات، وتكون الأولوية لأبناء المنطقة او من يعمل ويقيم بها.

وأوضح عباس، ان هناك شقق إسكان اجتماعى فى كل مراكز محافظة مطروح، قائلا "لكن اتضح أن الناس مش حابة العمارات، لدينا بمركز ومدينة العلمين 2500 شقة منذ عام ونصف تم تخصيص 10 منها فقط بعد 4 إعلانات.

جاء ذلك ردا على النائب أحمد الشريف، عضو لجنة الشئون العربية، الذى طالب بضرورة تخصيص شقق إسكان اجتماعى بالقرعة لأبناء محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن التمييز الإيجابى لا يتعارض مع الدستور .

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وحذر النائب أحمد الشريف، من تكرار سيناريو الحزام الأخضر بمدينة برج عرب، قائلا "برج العرب قامت فوق رؤوس ناس وزراعات وتم سلب أرض من ناس مقيمة، والسكن هناك أصبح أرخص مكان سكن فى مصر، وأصبحت مدينة ضايعة".

وأكد الشريف على أهمية دور نواب مطروح في التواصل مع أهالى المحافظة والدائرة، مطالبا المسئولين بالتنسيق معهم، مضيفا "مش عايزين حزام أسود زى الحزام الأخضر".

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم السبت، لمدينة العلمين الجديدة ومحافظة مطروح، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة وبمشاركة 13 نائبا.