شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: تركيا لن تطرد وجدى غنيم بعد تطاوله على "السبسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تركيا لن تستجيب للطلب التونسى بطرد وجدى غنيم من أراضيها بعد تهكمه على الرئيس التونسى الراحل قايد السبسى.

وقال طارق فهمى، إن العلاقات التركية التونسية تشهد تطورات سلبية منذ عدة أشهر ومن غير المنتظر أن تستحيب تركيا للمطلب التونسي خاصة وأن وجدي غنيم لا يعبر عن نفسه بل عن تيار مناهض للرئيس الراحل وأفكاره خاصة تجاه مشروع الحداثة بأكمله وليس في ملف التعليم والمساواة بين المرأة والرجل.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: تفتح ردود وتطاول وجدى غنيم الباب أمام الانتقادات المتطرفة لبرامج حزب نداء تونس بل وتقف إلي جوار أفكار حركة النهضة التي انتقدت الراحل وبرنامجه واصطدمت به في تعديلات قانون الانتخابات ورفض التوقيع عليه، حيث يخدم كلام وجدى غنيم ومن خلفه موقف حركة النهضة التي لم تعقب على ما قاله وتركيا في النهاية لن تقدم علي خطوة إيجابية تجاه تونس علي للأقل في الوقت الراهن.

وكان عبد الفتاح مورو، رئيس مجلس النواب التونسى، أعلن اعتذاره للتونسيين عن استقبال وجدى غنيم فى وقت سابق، لأنه لم يكن يعرف مدى قذارة هذا الشخص وعدم احترامه للموت وهيبته، معلنا أنه سيوجه رسالة إلى السلطات التركية لطرد المدعو وجدى غنيم وإنهاء إقامته على أراضيها.