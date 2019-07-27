وزيرة الصحة توجه بالاهتمام باللياقة البدنية للأطباء والتمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اجتماعاً، اليوم السبت، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، مع رئيسات التمريض بـ 7 مستشفيات تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشادت الوزيرة بالمجهود الذي تبذله الممرضات، موجهةً بالاهتمام بحسن المظهر والجدية في العمل، والحصول على التدريبات على رأس العمل على أعلى مستوى؛ بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما شددت على أنه لا تهاون في حق المريض، مؤكدةً ضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الطبية التي تم تدريبها في إنجلترا، إضافةً إلى الاهتمام باللياقة البدنية لكافة أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضات وصيادلة.

كما عقدت الوزيرة اجتماعاً ثانياً مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدةً أنه لا وجود للصيدلية بشكلها التقليدي في المنظومة الجديدة، موجهةً بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وضرورة مراجعة الصيادلة بمستشفيات المنظومة لبروتوكولات العلاج، إضافةً إلى توعية المرضى بطبيعة الأدوية والآثار الجانبية لها.