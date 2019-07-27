مؤشرات شبه نهائية للتنسيق: 98.5% للطب.. وهندسة "مرحلة ثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تعلن وزارة التعليم العالي، غدًا الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بالعام الجامعي الجديد 2019 – 2020 التي استمرت لمدة 6 أيام بعد أن تم مدة فترة التسجيل حتى أمس الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا، تقدم 142750 طالبا وطالبة لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات من أصل 143 ألف طالب يحق لهم تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى.

وكشفت المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2019، عن توقعات بارتفاع الحدود الدنيا في الكليات العليا بالشعبتين العلمية والأدبية مثل الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والألسن، التربية، إثر ارتفاع درجات الطلاب الحاصلين على نسبة بين 90% إلى 100%.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، ارتفعت مقارنة بالعامين الماضيين، إذ بلغت هذا العام 78.6%، بالمقارنة بعام 2018 والذي بلغت 74.3، وفي عام 2017 بلغت 72.4%.

وفيما انخفضت نسبة الحاصلين على 85% إلى 90% لـ16.8% من مقارنة بـ16.9 العام الماضي، كما انخفضت نسبة الحاصلين على 80% إلى 85% بمعدل 14.5% مقابل 16.4% العام الماضي.

ويشير المجمع التكراري للطلاب الناجحين في الثانوية العامة عام 2019، إلى زيادة متوقعة تتراوح بين 3 درجات إلى 7 درجات على الأقل في الحدود الدنيا لمجاميع القبول بقطاعات كليات القمة في القطاع الأدبي والعلمي.

ويشير المجمع التكراري للطلاب الناجحين في الثانوية العامة عام 2019، إلى زيادة متوقعة بنحو 1.6% إلى 2% في الحدود الدنيا كليات الطب والطب البشري والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي بالمقارنة بالعام الماضي.

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وأظهرت المؤشرات الأولية لتنسيق قبول الطلاب الثانوية العامة بتنسيق 2019-2020 تراوح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري بين 99% و98.5%، بينما الحد الأدنى لطب الأسنان بين 98.2% و98%، والصيدلة بين 97.5% و97.2%، والعلاج الطبيعي عند 96.9%.

وفي العام الماضي، توقف الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية عند 98.04% فيما بلغ الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8% وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8%، وكلية العلاج الطبيعي بنسبة 96.70%.

كما أظهرت المؤشرات، توقعات بارتفاع الحد الأدنى للهندسة بواقع 93.9% وبقاء أماكن لها في المرحلة الثانية، علمًا بأن الحد الأدنى العام الماضي بلغ 92.8% في 2018.

وهذه المؤشرات ليست نهائية ويمكن أن تخضع لتغييرات على حسب رغبات طلاب خلال تنسيق المرحلة الأولى.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، تشير المؤشرات شبه النهائية، إلى بلوغ الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم الساسية بين (97.5 % و96.5%)، وبين (95.5% إلى 96%) لكليات الإعلام (التي دخلت لأول مرة ضمن الكليات التي تشترط اختبارات قدرات وهو ما يشير إلى ارتفاع الحد الأدنى لها)، وأيضًا من المتوقع أن يبلغ الحد الأدني لكليات الألسن بين (95.5% و95%).

وفي العام الماضي، توقف الحد الأدنى لكليات السياسة والاقتصاد في القطاع الأدبي بلغ 394 درجة بواقع 96.09%، فيما جاء الحد الأدني لكليات الإعلام 398.5 بواقع 95%، فيما بلغ الحد الأدني لكليات الألسن بلغ 988.5، بواقع 94.75%، أما الآثار فجاء الحد الأدنى بها 91.70%.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الأحد الماضي وتستمر حتى الخميس 25 يوليو بحد أدني 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، و80% لطلاب الشعبة الأدبية.