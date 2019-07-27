"صحة الجيزة": فحص 4.5 مليون شخص بـ"100 مليون صحة".. وخطة لتطوير المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالجيزة، تقريرها نصف السنوي عن النصف الأول لعام 2019، يتضمن مجموعة من إنجازاتها.

وقالت المديرية في تقريرها، اليوم السبت، إن إجمالي من تم فحصهم في مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" من بداية الحملة وحتى 5 مايو بلغ 4216790 مواطنًا، ومن طلاب المرحلة الإعدادية بلغ 156016 طالبا، ومن تم فحصهم في لجنة الشكاوى 40014 مواطنًا، وإجمالي عدد الوافدين المفحوصين 19739 مواطنًا، ومرضى وحدة المناعة لجنة حميات إمبابة بلغ 36 مواطنًا.

وأضاف التقرير، أن عدد المستفيدين من حملة السمنة والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بلغ 602087 طالباً، وعدد المستفيدين في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في أبو النمرس 3442 مواطنة، وفي العمرانية 529 مواطنة.

وكشف التقرير عن عدد من استفادوا بإجراء الأشعة، ففي حالة الأشعة العادية استفاد 31684 مواطنا، وأشعة الأيكو استفاد 349 مريضا، والموجات فوق الصوتية استفاد 9615 مريضا، وأشعة الدوبلر استفاد 73 مريضا، والأشعة المقطعية استفاد 1123 مريضا، والـ cram استفاد 595 مريضا، والمناظير استفاد 62 مريضا، والرنين المغناطيسي استفاد 271 مريضا، وقسطرة القلب استفاد 4916 مريضا، والماموجرام استفاد 24 مريضا.

وفي مجال تطوير المنشآت الصحية، تم تجديد وتطوير قسم الاستقبال بمستشفى الحوامدية ليتم تشغيله كاستقبال باطنة وأطفال، بالإضافة إلى تشغيل جراحة المخ والأعصاب ورعاية الحروق، التعاقد مع استشاري أمراض الدم بمستشفى بولاق لمتابعة حالات الأنيميا المنجلية في عيادة الكشف عن بعد بمستشفى الواحات البحرية، وتم افتتاح بنك الدم بمركز الأمومة والطفولة بالبراجيل وتشغيل عدد ٥ حضانات بالمركز، كما تم تفعيل عمليات الطوارئ بمستشفى البدرشين المركزي، تم تشغيل وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى الصف المركزي بسعة 5 أسرة، تم توسعة وحدتي الغسيل الكلوي والحضانات (من 9 إلى 20 حضانة) بمستشفى التحرير العام، تم تجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى الوراق المركزي بعدد 8 أسرة وتركيب شبكة غازات جديدة لها.

كما تم زيادة عدد أسرة رعاية الكبار بمستشفى الوراق المركزى من 9 إلى 16 سريرًا، تم تشغيل وحدة الماموجرام (الكشف المبكر لأورام الثدي) بمستشفى 6 أكتوبر المركزي، إضافة إلى التطوير الشامل لكشك الولادة وقسم النساء والتوليد بمستشفى أم المصريين العام، وتم تفعيل خدمة النداء الآلى 137 خاص محافظة الجيزة لسرعة تسكين حالات الرعاية المركزة والحضانات داخل المحافظة، تم تركيب وحدة جديدة لمعالجة المياه واردة من الوزارة بمستشفى العياط المركزي وتم نقل ماكينات الغسيل الكلوي إلى الوحدة الجديدة، تم توريد وتشغيل عدد (2 جهاز) تنفس صناعي عن طريق الوزارة لمستشفى التحرير العام، تم تطوير الرعاية المتوسطة بمستشفى الشيخ زايد المركزي إلى رعاية مركزة وزيادة عدد الأسرة من 4 إلى 6 أسرة.

كما تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الوراق المركزي بعدد (10) ماكينة، وافتتاح وحدة العلاج عن بُعد بمستشفى الوراق المركزي.

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وجاء بالتقرير، أنه تم توسعة الرعاية المركزة بمستشفى بولاق الدكرور العام من 10 إلى 13 سريرا، وتم توسعة رعاية الأطفال بمستشفى 6 أكتوبر من 4 إلى 9 أسرة، تم إنشاء عيادتيّ أمراض نفسية وأمراض ذكورة بمستشفى الشيخ زايد المركزي، وتم تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى مبارك بعدد 8 أسرة مع توفير أطباء بالتعاقد عن طريق الرعاية العاجلة بالوزارة، وتم توسعة الحضانات بمستشفى مبارك المركزي من 8 إلى 15 حضانة، وتم توسعة الحضانات بمستشفى أوسيم المركزي من 8 إلى 14 حضانة، وتم تطوير الرعاية المتوسطة بمستشفى أوسيم إلى رعاية مركزة مع زيادة عدد الأسرة من 7 إلى 11 سريرا.

كما تم توسعة وحدة الحضانات بمستشفى أم الأطباء من 6 إلى 16 حضانات، وتم رفع كفاءة قسم الحروق بمستشفى أم المصريين العام كما تم إدراج جراحات مخ وأعصاب في لستة عمليات الخميس من كل أسبوع، تم تفعيل وتشغيل الرعاية المتوسطة بمستشفى أبو النمرس المركزي بعدد 4 أسرّة وتشغيل عدد 5 حضانات، تم الانتهاء من تجهيز وحدة قسطرة القلب بمستشفى الحوامدية العام على أن يبدأ العمل بها يوم 9/7/2019.

وأضاف التقرير، أنه تم تشغيل وحدة رعاية جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الحوامدية العام وأيضًا جراحة الأوعية الدموية وجراحة الوجه والفكين، وقد تم التشغيل التجريبي لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى الحوامدية العام حيث يتضمن 20 سرير رعاية مركزة و4 أسرة رعاية حروق وقسم للحروق، وقد تم توسعة الرعاية المركزة بمستشفى البدرشين المركزي من 4 إلى 6 أسرة، وقد تم توسعة الحضانات بمستشفى العياط المركزي من 8 إلى 12 حضانة وإدخال 4 أسرّة رعاية متوسطة.

وجرى إضافة 4 حضانات بمستشفى البدرشين المركزي ليصبح عدد الحضانات بالمستشفى 15 حضانة، تم تطوير محطة المياه الخاصة بوحدة الكلي بمستشفى البدرشين المركزي وتغيير الأغشية الخاصة برفع كفاءة الفلاتر لزيادة القدرة الاستيعابية لـ34 ماكينة، تم رفع كفاءة الدور الثاني للكلى بمستشفى البدرشين وجارٍ التطوير بالدور الثالث وكذلك صيانة المصعد، وتم توسعة الحضانات بمستشفى 6 أكتوبر من 14 إلى 17 حضانة.

كما تم التعاقد مع أستاذ بكلية طب جامعة القاهرة بمستشفى الصف المركزي لإجراء مناظير المسالك، كما تم إنشاء مركز تدريب للحاسب الآلي وتجهيزه من قِبَل الوزارة بعدد 15 جهاز حاسب آلي وجارٍ اعتماده من قِبَل الوزارة لمنح شهادات ICDL للمتدربين، وذلك لمحو أمية التكنولوجيا المعلوماتية للعاملين بالصحة.