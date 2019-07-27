واقعة غريبة.. "أفعى" توقف جلسات البرلمان في نيجيريا

تسلّلت أفعى إلى قاعة البرلمان في نيجيريا ما دفع النواب إلى إخلاء الموقع وتوقيف الجلسات إلى أجل غير مسمى، وفقًا لما أعلن متحدث رسمي، اليوم الجمعة.
وقال أولوغبنغا أومولي المتحدث باسم مجموعة من نواب ولاية أوندو: ”عندما كنا نهم بالدخول للمشاركة في جلسة عامة، دخلت أفعى كبيرة القاعة، ما عطّل جلستنا وأرغمنا على المغادرة على عجل“.
ويبدو أن الأفعى سقطت من السقف إلى القاعة العامة، كما أنها لم تلدغ أحدًا، وأمسك بها موظفو البرلمان وقتلوها، وفق أومولي، الذي عزا الحادثة إلى الحالة المتهالكة للبرلمان، بسبب نقص التمويل وتأخر الصيانة.
وأوضح أن ”هذه الغرفة لم تعد آمنة للعمل التشريعي، لذلك قررنا أن نرفع الجلسات وسيدخل البرلمان في إجازة إلى أجل غير مسمى“، مشيرًا إلى أن النواب لن يعودوا إلى حين الانتهاء من رش الموقع بالمواد الكيميائية اللازمة.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها أفعى قاعة الجلسات في البرلمان، رغم تسجيل شكاوى من انتشار قوارض وزواحف في المناطق الحرجية المحيطة بالموقع.
ولم يذكر أومولي نوع الأفعى التي تسببت بالاضطراب داخل مقر البرلمان، يوم أمس الخميس، حيثُ تضم نيجيريا أعدادًا كبيرة من الأفاعي بما فيها أنواع سامة كثيرة.
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