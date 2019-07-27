ترامب يندد بـ“غباء“ الرئيس الفرنسي.. ويلوّح بالرد عبر ”النبيذ“

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بما أسماه ”غباء“ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مهددًا بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، ردًا على فرض ضريبة فرنسية على شركات الإنترنت العملاقة.
وكتب ترامب على ”تويتر“:“فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى، وإذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة“.
وتابع:“سنرد قريبًا بالمثل بعد غباء ماكرون.. لقد قلت دائمًا إنّ النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي“.
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